Включить музыку?

Привет

Перед тобой 10 карточек

Каждая из них отражает один из базовых мотивационных факторов при работе в компании

Прочитай о них внимательно под кнопкой на следующем экране

И поставь каждую карточку на уровень от 1 до 10,

в зависимости от того, насколько станет лучше лично тебе, если этот фактор повысится в твоей работе

Зависимость очень простая:

Если фактор для тебя важен, то чем лучше он в твоей работе, тем выше твоя мотивация и наоборот.

Если же не важен, то твоя мотивация не изменится от изменений фактора

Старайся не ставить всё на один уровень, потому что «если для тебя всё важно, то на самом деле не важно ничего»